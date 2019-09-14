На Донбассе в пятницу восемь военных получили ранения, один из них - погиб

Военнослужащие выполняли боевое задание.

На Донбассе в пятницу восемь военных получили ранения, один из них - погиб
Фото: Олена Максименко

В пятницу, 13 сентября, боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении штаба ООС.

14 обстрелов произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", восемь обстрелов - в районе ответственности группировки "Север".

Сообщается, что восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести во время выполнения боевых задач, один из них - погиб.

"Вчера, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Напомним, что 12 сентября на Донбассе было 23 обстрела, погиб один военный. 11 сентября в результате 18 обстрелов погибли двое военных, еще один был ранен.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - ДенисоваРоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова
Кроме Богдана, на вечеринке в Сен-Тропе были судьи и депутаты от "Слуги народа", - "Наші гроші"Кроме Богдана, на вечеринке в Сен-Тропе были судьи и депутаты от "Слуги народа", - "Наші гроші"
Блок рекламы


Похожие новости
Кучма: в нынешних условиях выборы на Донбассе невозможныКучма: в нынешних условиях выборы на Донбассе невозможны
Сотрудник СБУ погиб в Одесской области
США выделили около миллиона долларов на оборудование для вещания в Крыму и на ДонбассеСША выделили около миллиона долларов на оборудование для вещания в Крыму и на Донбассе
Госдеп одобрил продажу Польше военных самолетов F-35Госдеп одобрил продажу Польше военных самолетов F-35
С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены шестеро военныхС начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены шестеро военных
Зеленский: выборы на Донбассе состоятся после вывода войскЗеленский: выборы на Донбассе состоятся после вывода войск
На Донбассе погиб нацгвардеецНа Донбассе погиб нацгвардеец
На Донбассе погибли двое украинских военныхНа Донбассе погибли двое украинских военных
Шестеро военных получили ранения и травмы на ДонбассеШестеро военных получили ранения и травмы на Донбассе
Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Министерства юстиции, - министрБесплатная правовая помощь - один из приоритетов Министерства юстиции, - министр
Последние новости
Подгружаем последние новости