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2019-09-13
Сотрудник СБУ погиб в Одесской области
Александр Иваньков погиб 11 сентября, выполняя задания, максимально приближенные к боевым.
Сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков погиб в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Укарины в фейсбуке.
"11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задания, максимально приближенные к боевым", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии.
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