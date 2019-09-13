Сотрудник СБУ погиб в Одесской области

Александр Иваньков погиб 11 сентября, выполняя задания, максимально приближенные к боевым.

Сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков погиб в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Укарины в фейсбуке.

"11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задания, максимально приближенные к боевым", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии.

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