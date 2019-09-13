Ракетными комплексами "Нептун" и "Ольха" заинтересовались ряд стран, - Спецтехноэкспорт

Ряд стран проявляет заинтересованность в приобретении новых украинских ракетных комплексов «Нептун» и «Ольха», разработанные ГККБ «Луч». Об этом заявил директор ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас, сообщает со ссылкой на Defense Express "Укринформ".

«Впервые мы показали макеты комплексов «Нептун» и «Ольха» на выставке в ОАЭ IDEX-2019 в феврале этого года. Эффект от дебюта есть: ряд стран уже сегодня имеют твердые намерения по этим проектам», - отметил глава Спецтехноэкспорта.

По словам Бельбаса, для увеличения заинтересованности иностранных партнеров в новейших украинских комплексах в Украине даже продемонстрировали военным атташе практические испытательные запуски «Нептуна» и «Ольхи» на полигоне. Одной из причин такого необычного шага стала уверенность руководства КБ «Луч» в своих проектах и осознание того, что потенциальные внешние заказы новых украинских комплексов значительно удешевляет их дальнейшее серийное производство.

«В этой ситуации мы идем в тандеме с генеральным конструктором, который поддерживает или не поддерживает предложения с нашей стороны, зная сложность того или иного этапа испытаний. В то же время руководство ГосККБ «Луч» прекрасно понимает, что внешние заказы существенно упростят и удешевят серийное изготовление этих комплексов. Ведь закупки таких вооружений для нашей армии очень ограничены из-за финансовых возможностей ВСУ», - пояснил Бельбас.

Одним из потенциальных партнеров проекта «Ольха» стала корпорация Tawazun Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас ведутся переговоры с представителями этой компании по совместному производству РСЗО.

По плану Минобороны, государственные испытания модернизированной версии с увеличенной дальностью «Ольха-М» и наземного варианта противокорабельного ЖК-360МЦ «Нептун» планируется провести в конце этого года.