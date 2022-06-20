Війська РФ вдарили по Донецькій області зенітно-ракетними комплексами С-300: є загиблі та поранені

Війська РФ у неділю, 19 червня, обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області. Є загиблі та поранені, інформує Національна поліція.

"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, смт Нью-Йорк, села Зайцеве, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка. Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, шість із них багатоквартирні, лікарня, адмінбудівля, приміщення підприємства зв’язку, виправна колонія, гаражі", - йдеться у повідомленні.

Окупанти били по населеним пунктам крилатими ракетами «повітря-земля», «Градами», артилерією, танками, інформує ZN.ua .

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.