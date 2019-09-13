РоSSия хочет письменно зафиксировать в Минске "формулу Штайнмайера"

Очередное заседание ТКГ в Минске состоится 18 сентября.

РоSSия хочет письменно зафиксировать в Минске
Круглый зал переговоров в гостинице 'Президент-Отель' в Минске
Фото: belarushotels.by

РоSSия хочет, чтобы Трехсторонняя контактная группа в Минске письменно зафиксировала "формулу Штайнмайера".

Об этом сказал помощник президента РоSSии Юрий Ушаков, пишет "Интерфакс".

"Мы считаем важным в преддверии саммита ["нормандской четверки"] зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - сообщил роSSийский чиновник.

Очередное заседание ТКГ в Минске состоится 18 сентября.

Ушаков сказал, что достигнутые на прошлых саммитах договоренности "не всегда соблюдались". "Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты", - добавил он.

По его словам, подготовка к саммиту идет в закрытом режиме.

Дата предстоящего саммита еще не определена. По оценке Ушакова, шансов, что он пройдет на следующей неделе, нет, а если подготовительная работа будет успешной, то саммит возможен в октябре. Решение по дате будет зависеть от достижения предварительных договоренностей на уровне помощников глав государств, объяснил он. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу в Париже в Кремле поддерживают, добавил помощник Путина.

Напомним, что формула Штайнмайера предусматривает особый статус для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. РоSSия при этом должна вывести своих солдат и технику с Донбасса.

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