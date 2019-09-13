Разумков: Рада - не ксерокс

"Парламент работает быстро, эффективно, но не теряет свою субъектность"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает, что парламент Украины теряет свою субъектность.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве , комментируя скорость, с которой депутаты голосуют законопроекты.

"Пока что все в порядке, будем надеяться, что так будет и дальше. И результативные голосования это показывают - 250, 300, 341 голос. Парламент работает быстро, парламент работает эффективно, но это не значит, что парламент теряет свою субъектность", - считает Разумков.

Он отметил, что Украина остается парламентско-президентской республикой, а Верховная Рада, как была, так и останется местом для дискуссий.

"Сегодня говорили о каком-то ксероксе, но это точно не про нас", - сказал Разумков.

Напомним, что Верховная Рада пока что не смогла принять только один законопроект. В нем предлагалось прекратить действие почти всех советских законов и государственных актов, которые остались со времен УССР.