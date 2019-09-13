Разумков: Рада - не ксерокс

"Парламент работает быстро, эффективно, но не теряет свою субъектность"

Разумков: Рада - не ксерокс
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает, что парламент Украины теряет свою субъектность.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, комментируя скорость, с которой депутаты голосуют законопроекты.

"Пока что все в порядке, будем надеяться, что так будет и дальше. И результативные голосования это показывают - 250, 300, 341 голос. Парламент работает быстро, парламент работает эффективно, но это не значит, что парламент теряет свою субъектность", - считает Разумков.

Он отметил, что Украина остается парламентско-президентской республикой, а Верховная Рада, как была, так и останется местом для дискуссий.

"Сегодня говорили о каком-то ксероксе, но это точно не про нас", - сказал Разумков.

Напомним, что Верховная Рада пока что не смогла принять только один законопроект. В нем предлагалось прекратить действие почти всех советских законов и государственных актов, которые остались со времен УССР.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о денежном вознаграждении обличителей коррупцииРада приняла в первом чтении законопроект о денежном вознаграждении обличителей коррупции
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Арахамия заявил, что Рада отложила вопрос отставки ЦИКАрахамия заявил, что Рада отложила вопрос отставки ЦИК
Рада переименовала четыре селаРада переименовала четыре села
Рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПКРада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПК
Рада приняла в первом чтении законопроект о географических названиях товаровРада приняла в первом чтении законопроект о географических названиях товаров
Рада сделала шаг к возвращению ответственности за незаконное обогащениеРада сделала шаг к возвращению ответственности за незаконное обогащение
Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе госслужбыРада приняла в первом чтении законопроект о реформе госслужбы
Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе прокуратурыРада приняла в первом чтении законопроект о реформе прокуратуры
Рада заберет у Антикоррупционного суда 95% обвинительных актовРада заберет у Антикоррупционного суда 95% обвинительных актов
Последние новости
Подгружаем последние новости