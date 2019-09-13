Кризис в энергоотрасли вероятен из-за искусственного усложнения возможности закупать уголь, - Корольчук

В настоящее время запасов угля на складах ТЭС недостаточно, говорит эксперт.

Кризис в энергоотрасли вероятен из-за искусственного усложнения возможности закупать уголь, - Корольчук
Фото: Макс Левин

Намерения снизить предельные цены (price caps) на рынке электроэнергии существенно усложнят возможность закупки угля и могут спровоцировать кризис в энергетике. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала "Эспрессо", пишут "Українські новини".

"Сейчас прайс-кэп, так называемая предельная цена, установленная 1,64 гривны за кВт-ч. Предлагают ее снизить до 1,4 гривны. И фактически это, и в том числе в тарифе для тепловых электростанций. И это просто не позволит им закупать это же уголь по импорту и делать его запасы. То есть, в некотором роде искусственно создается кризис", - объяснил Корольчук.

По его словам, если запасы угля будут расти, а темпы использования останутся на нынешнем уровне, то уже с ноября в энергетике может возникнуть кризисная ситуация.

"И тогда с колес исключительно работа. А проблема в следующем. Возьмем атомные электростанции, там один блок - тысяча мегаватт. Он выходит из строя, бывает, у нас выходит, внеплановый ремонт. Его заменить - надо фактически включить 5 блоков тепловой электростанции. Если у них угля нет, они просто не включатся. Поэтому я думаю, что это будет одна из ключевых проблем", - сказал Корольчук.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время запасов угля на складах ТЭС недостаточно и его нужно импортировать, и самую дешевую цену угля на сегодня дает раскритикованная формула "Роттердам+".

"На совещании у президента Зеленского также поднимали этот вопрос и сказали, что мы сегодня сжигаем 80 тысяч тонн угля, а накапливаем 40 тысяч тонн угля. И в контексте этого ходатайства, как же решать проблему. Значит, надо импортировать уголь. А импортировать, в этом контексте были затем опубликованы вашими коллегами такие таблички интересные. Оказалось, что формула "Роттердам+" пресноведомая, как ее называют, коррупционная, еще какая-то - она, оказалось, сегодня дает самую низкую цену на уголь", - сказал Корольчук.

Ранее представители власти сообщали, что считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые рrice caps, а именно, дневную цену снизить на 15-20%.

Энергоэксперты прогнозируют, что усиление ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к убыточной работе ТЭС, а также рост задолженности по зарплатам перед шахтерами, поскольку это означает снижение стоимости угля в тарифе для ТЭС.

Напомним, как сообщало Минэнерго, по состоянию на конец августа запасы угля на складах ТЭС составляли 0,71 млн т, это в 2,1 раза ниже, чем на аналогичную дату прошлого года (1,52 млн т).

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