В партии Порошенко назвали выборы на оккупированных территориях началом сдачи страны

Бывший вице-премьер-министр, депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что выборы на оккупированных территориях могут стать началом для сдачи Украины на условиях Кремля.

"Я говорю, что это начало сдачи страны, к сожалению", - сказала она в комментарии LB.ua в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве .

"Я не могу понять, на каких условиях Украина готова проводить эти выборы на оккупированных территориях. Мы настаивали в течение нескольких лет, чтобы сначала решить компонент безопасности. Сначала обеспечить людям возможность чувствовать себя в безопасности и принимать участие в этих выборах. Этот момент как-то опускается", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что начатое разведение сил в нескольких точках безопасность не обеспечит и временно перемещенные лица назад не вернутся.

"А сейчас там проводить выборы, имея все войска, - и регулярные роSSийские, и наемников, - в бараках, я не вижу такой возможности. Меня очень волнует, что сегодня Верховная Рада сегодня проголосовала за увольнение всех членов ЦИК. Если сначала я считала, что это политически попытки взять под контроль ЦИК, то сейчас я вижу, что у этой ЦИК будет конкретная задача объявить эти выборы на оккупированных территориях, провести их, признать их и, как мне кажется, на условиях Кремля якобы частично восстановленную территориальную целостность Украины", - сказала политик.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.