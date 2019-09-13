Коломойский: из Украины не уеду, потому что все растащат

Бизнесмен утверждает, что может свободно передвигаться по миру.

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что не имеет проблем с передвижением по миру, но покидать Украину не собирается. Об этом он заявил журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Я не уеду, потому что все растащат. Пусть даже не надеются, я шагу отсюда не сделаю. Потому что, как говорят, кошка из дома, мышки в пляс", - отметил бизнесмен. При этом, отвечая на вопрос, кто должен хотеть его отъезду из Украины, он ответил следующее:

"Не знаю, мало ли кто. В 14 году я даже никуда не уезжал, был в Днепропетровске вместо Киева, и смотрите, что произошло. Стоило мне поехать на день рождения к Суркису, так они коалиционное соглашение сделали и там прописали, как "Укрнефть" ограбить".

Напомним, 10 сентября Игорь Коломойский встречался с президентом Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовал ряд других лиц, в том числе первый помощник президента Сергей Шефир, глава ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук. Зеленский заявил, что на встрече обсуждали большое количество вопросов, в том числе "Центрэнерго" и коммунальные тарифы. Коломойский отметил, что политические вопросы не обсуждались.

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