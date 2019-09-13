Рада приняла в первом чтении законопроект о денежном вознаграждении обличителей коррупции

На сообщениях о крупной коррупции можно будет заработать.

Рада приняла в первом чтении законопроект о денежном вознаграждении обличителей коррупции
Фото: facebook/НАБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1010 о денежном вознаграждении обличителей коррупции.

За него проголосовали 283 народных депутата.

Согласно законопроекту, обличителям коррупции будут гарантировать защиту и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

"Предлагается перейти к практике ведущих европейских стран и предусмотреть возможность материального вознаграждения для тех лиц, которые разоблачают коррупционеров. Она предусматривается, когда речь идет о суммах, которые более чем в 5000 раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан, то есть 0,5 млн долларов. Разоблачители будут получать 10%, но не больше чем 300 необлагаемых минимумов", - сказал во время представления законопроекта нардеп Федор Вениславский.

По словам депутатки Анастасии Красносельской, в 2018 году Национальное антикоррупционное агентство получило более двух тысяч сообщений о коррупции.

"Знаете, что они сделали с этими сообщениями? Ничего! Они почти их не проверяли. При этом в 90% органов власти вообще нет каналов для сообщения о коррупции, от разоблачителей", - сказала депутат.

"Если разоблачитель, сообщая о коррупции, подвергается нарушению трудовых прав, идет в суд и требует защиты, только 1 из 10 по действующему законодательству может получить такую защиту. Такая ситуация приводит, что обличители боятся, или не сообщают, или это не становится материалами уголовного дела и мы не привлекаем коррупционера к ответственности", - добавила она.

Напомним, что 11 сентября Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПК.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков: Рада - не ксероксРазумков: Рада - не ксерокс
Баканов мог нарушить закон о коррупции из-за подарка, полученного на юбилее Суркиса, - СхемыБаканов мог нарушить закон о коррупции из-за подарка, полученного на юбилее Суркиса, - Схемы
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
ВСП видит угрозу для судебной системы в законопроекте ЗеленскогоВСП видит угрозу для судебной системы в законопроекте Зеленского
Арахамия заявил, что Рада отложила вопрос отставки ЦИКАрахамия заявил, что Рада отложила вопрос отставки ЦИК
Представительство ЕС и Посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, - СМИПредставительство ЕС и Посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, - СМИ
Рада переименовала четыре селаРада переименовала четыре села
Рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПКРада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПК
Рада приняла в первом чтении законопроект о географических названиях товаровРада приняла в первом чтении законопроект о географических названиях товаров
Рада сделала шаг к возвращению ответственности за незаконное обогащениеРада сделала шаг к возвращению ответственности за незаконное обогащение
Последние новости
Подгружаем последние новости