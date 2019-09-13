Новый военный прокурор намерен возобновить расследование Иловайского котла

Военная прокуратура намерена дать правовую оценку действиям военного руководства.

Новый военный прокурор намерен возобновить расследование Иловайского котла
Виктор Чумак
Фото: Макс Требухов

Военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году. Об этом заявил новый военный прокурор Виктор Чумак в эфире программы "Право на власть".

Чумак заявил, что военная прокуратура проведет тщательное расследование тех событий и предоставит Иловайской трагедии правовую квалификацию.

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или что-то другое. У прокурора нет такого права, и поэтому квалификация того, что там произошло, будет, и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - подчеркнул прокурор.

Напомним, по данным Генерального штаба, в боях за Иловайск и при выходе из котла потери среди украинской армии составили 220 военных, еще 40 пропали без вести и 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.

В октябре 2014 года председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском Андрей Сенченко заявил, что в боях погибли и пропали без вести около тысячи участников Антитеррористической операции. В отчете ВСК также говорилось, что обстановку существенно усложнили ошибочные кадровые решения, а к Иловайской трагедии привели неадекватные действия министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко.

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