Баканов мог нарушить закон о коррупции из-за подарка, полученного на юбилее Суркиса, - Схемы

Гостям дарили фоторамки Fendi стоимостью 15 тыс. гривен.

Баканов мог нарушить закон о коррупции из-за подарка, полученного на юбилее Суркиса, - Схемы
Фото: Макс Левин

Глава Службы безопасности Иван Баканов мог нарушить статьи закона Украины "О предотвращении коррупции" из-за полученного им подарка на юбилеи соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналисты "Схем" заметили, что 4 сентября гости Григория Суркиса, в том числе глава СБУ Баканов, оставляли праздник в "Интерконтинентале" с желтыми пакетами элитного бренда Fendi.

От гостей, которые также были на празднике, журналисты узнали, что было в пакетах. В частности, визитерам подарили книгу о жизненном пути именинника под названием "Эпоха Суркиса", а также - фоторамку бренда Fendi, в которую гости должны поместить оперативно распечатанную совместную с именинником фотографию.

Журналисты узнали, что на подаренных рамках был штрихкод элитного магазина в Италии. Позвонив туда, "Схемы" выяснили, что именно такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро - это около 15 тысяч гривен.

Вместе с тем согласно отдельных статей Закона Украины "О предотвращении коррупции" глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Таким образом, если Иван Баканов также получил в подарок фотографию с юбиляром Суркисом в рамке Fendi, которая стоит около 15 тыс. гривен, он нарушил отдельные статьи этого закона. За нарушение этих правил глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.

Напомним, 4 сентября Григорий Суркис отмечал 70-летний юбилей в киевской гостинице "Интерконтиненталь". На мероприятии были десятки гостей, политиков, нардепов, три президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Журналисты "Схем" также заметили бизнесмена Виктора Пинчука с супругой, сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра, экс-главу СБУ Василия Грицака, действующего главу СБУ Ивана Баканова и первого помощника президента Сергея Шефира.

По данным "Схем", около полуночи Баканов и Шефир вместе покинули "Интерконтиненталь". По данным авторов материала, за две недели до своего дня рождения Суркис приезжал в офис СБУ на Владимирской.

Позже Баканов рассказал журналистам, что был на юбилее Суркиса "как оперативный сотрудник".

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