Украина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - Гончарук

"Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье".

Украина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Украина намерена окончательно избавиться от советского наследия и максимально интегрироваться в Европейский Союз.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук

заявил в ходе встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, информирует пресс-служба Кабмина.

"Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье, и мы снова встретимся в рамках объединения", - сказал Алексей Гончарук.

Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - сказал глава прваительства.

Алексей Гончарук добавил, что его правительство заинтересовано в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в построении "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управление государством, ведь Эстония первой в мире внедрила концепцию электронного управления.

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