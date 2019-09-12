Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО, - Порошенко

Лидер "Евросолидарности" провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО, - Порошенко
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с президентом ВКУ Павлом Гродом и делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что в ходе встречи стороны говорили о том, что сейчас происходит с украинским парламентаризмом.

"Попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к свертыванию демократии в Украине. Мы видим, что депутатов пытаются лишить возможностей для законотворческой работы", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

По словам Петра Порошенко, вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против РоSSии, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнение Минских договоренностей.

"Наша общая позиция с представителями ВКУ: украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства. "Европейская солидарность" не изменяет своим принципам - Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он поблагодарил Павла Грода и Всемирный конгресс украинцев за твердую поддержку Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.

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