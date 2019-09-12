В Луганской области задержали боевика, который подрывал мосты в Лисичанске

Мужчина скрывался в лесу, обустроив там себе "жилище".

В Луганской области правоохранители задержали боевика террористической группировки «ЛНР», который минировал и подрывал мосты и автодороги в Лисичанске, и с 2014 года был в розыске. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Луганской области.

Фото: lg.npu.gov

51-летнего мужчина принимал участие в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

Во время отработки оперативной информации, правоохранители вышли на след боевика. Он прятался в лесу, обустроив там для себя жилище. 51-летнего мужчину задержали в тот момент, когда он вышел из леса и пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы подзарядить свой мобильный телефон.

Фото: lg.npu.gov
Фото: lg.npu.gov

Кроме подрывов мостов, мужчина входил в состав бандформирования «Полтинник», кроме того он нес службу на блокпостах и сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков.

Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу на город Соледар, минировал мосты Лисичанске в районе улиц Красная и Пролетарская, кроме того, он заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между Лисичанском и Рубежным.

В процессе следственно-оперативных действий, правоохранители изъяли переделанный стартовый пистолет «Шмайсер», револьвер системы «Наган», 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножа к винтовке времен Великой Отечественной войны.

Фото: lg.npu.gov

Продолжаются следственные действия по уголовным производствам, открытым по статьям 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, в Луганской области правоохранители задержали бывшего боевика "ЛНР", который направлялся в Харьков. Мужчина хотел открыть визу в Балтику и начать жизнь "с чистого листа".

В конце ноября 2014 года он вступил в ряды 4-й отдельной мотострелковой бригады "народной милиции "ЛНР", где работал водителем. В обязанности боевика входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.Он рассказал, что из-за плохого отношения командиров к подчиненным он покинул ряды боевиков.

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