Арахамия заявил, что Рада отложила вопрос отставки ЦИК
"Сегодня на повестке у нас другие вопросы".
Рада сегодня не будет рассматривать вопрос отставки Центральной избирательной комиссии.
Об этом в кулуарах сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.
"Сегодня вопрос ЦИК рассматриваться не будет... Сегодня на повестке у нас другие вопросы", - заявил он.
В то же время Арахамия не исключил рассмотрение этого вопроса в Раде в пятницу
"Может, и завтра. Это будем решать вечером. Но вы ведь видите, как мы работаем с колес. Поэтому никто не знает, что будет завтра", - сказал он.
Согласно статье 31-1 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии", решение о досрочном прекращении полномочий путем увольнения всего состава ЦИК требует 300 голосов народных депутатов, а не 226, как обычно.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.09.2019 11:31