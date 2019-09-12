"Честно" зафиксировало третий факт кнопкодавства за две недели работы новой Рады

Представители движения "Честно" зафиксировали третий случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва. 11 сентября народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

"Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй - среди "слуг" за две недели работы новоизбранного парламента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052).

Депутат сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.

Копанчук попала в парламент, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Фото: chesno.org

При этом менее чем за час до того, как Копанчук нажала на кнопку коллеги, глава партии "Слуга народа", спикер Дмитрий Разумков на заседании Рады назвал недопустимым кнопкодавство в новом созыве парламента.

10 сентября "Честно" зафиксировало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте. После опубликования новости о его кнопкодавстве Ковалев угрожал журналистам, сообщили в "Честно".

11 сентября аналитики "Честно" сообщили, что 3 сентября нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.

Напомним, что в Верховную Раду внесен законопроект о лишении мандата за кнопкодавство. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины.

Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал запуск в парламенте системы голосования "Рада-4" с биометрической кнопкой, которая будет реагировать на отпечаток пальца депутата. По словам политика, новая система может быть готова к эксплуатации 2020 после зимних каникул.