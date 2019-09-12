"Честно" зафиксировало третий факт кнопкодавства за две недели работы новой Рады
Скнопкодавила "слуга" Елена Копанчук.
Представители движения "Честно" зафиксировали третий случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва. 11 сентября народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
"Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй - среди "слуг" за две недели работы новоизбранного парламента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052).
Депутат сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.
Копанчук попала в парламент, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".
При этом менее чем за час до того, как Копанчук нажала на кнопку коллеги, глава партии "Слуга народа", спикер Дмитрий Разумков на заседании Рады назвал недопустимым кнопкодавство в новом созыве парламента.
10 сентября "Честно" зафиксировало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте. После опубликования новости о его кнопкодавстве Ковалев угрожал журналистам, сообщили в "Честно".
11 сентября аналитики "Честно" сообщили, что 3 сентября нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.
Напомним, что в Верховную Раду внесен законопроект о лишении мандата за кнопкодавство. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины.
Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал запуск в парламенте системы голосования "Рада-4" с биометрической кнопкой, которая будет реагировать на отпечаток пальца депутата. По словам политика, новая система может быть готова к эксплуатации 2020 после зимних каникул.
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