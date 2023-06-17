Фактів переміщення ядерної зброї в Білорусь немає — «Бєларускі Гаюн»

Моніторингова група припускає, що Путін з Лукашенко ламають комедію.

Станом на 23.20 16 червня жодних підтверджень про початок реального переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі немає, повідомляє «Бєларускі Гаюн», інформує ZN.ua .

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Під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі російський президент заявив, що Росія перемістила до Білорусі частину ядерних боєприпасів, а до кінця року всі заплановані поставки буде завершено.

У моніторинговій організації «Бєларускі Гаюн» наголосили, що за останні місяці як Путін, так і Лукашенко зробили низку суперечливих заяв щодо переміщення ТЯЗ до Білорусі.

Зокрема, 25 березня Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня 2023 року. За два місяці, 25 травня, Лукашенко заявив, що переміщення ядерки на територію Білорусі вже розпочалося. 9 червня Путін заявляв що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться після 7-8 липня, 13 червня Лукашенко говорив журналістам про те, що процес вже розпочався.

Таким чином, йдеться у повідомленні «Бєларусскі Гаюн», заяви Путіна та Лукашенка про розміщення ТЯЗ суперечать самі собі. Це може свідчити, зокрема, або про відсутність у Лукашенка всієї інформації та контролю за процесом розміщення ядерної зброї в Білорусі, або про узгоджену між двома диктаторами кампанію з дезінформації з метою створення політичного тиску напередодні саміту НАТО у Вільнюсі та українського контрнаступу.

«Також хочемо наголосити, що у сьогоднішній заяві Путін не уточнив тип переміщених, за його словами, до Білорусі боєприпасів», — пишуть аналітики.