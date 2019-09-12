Рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПК

Агентство перестанет быть коллегиальным органом.

Рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПК
Фото: liga.net

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении президентский законопроект №1029 о перезагрузке Национального агентства по предотвращению коррупции.

За него проголосовали 283 депутата.

"Целью Антикоррупционного агентства была наработка государственной политики по предотвращению коррупциии, но за время, прошедшее с момента создания этого агентства, оно так и не смогло показать эффективную деятельность", - сказал, представляя законопроект, нардеп Федор Вениславский.

Глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносильская в свою очередь отметила, что НАПК не смогло запустить автоматическую проверку деклараций чиновников. "В темпе, в котором НАПК проверяет декларации, они будут делать это еще семь тысяч лет", - сказала она.

"Что же делало НАПК? Вместо того, чтобы полноценно проверить достатки одного из прокуроров, НАПК пыталось конфисковать у него... песика. НАПК штамповало индульгенции об отсутствии нарушений в декларациях чиновников при том, что в каждом третьем выводе не было подтверждающих документов. НАПК пыталось запретить расследовать признаки нарушений без вывода НАПК. Это НАПК можно вылечить только перезагрузкой", - сказала депутат.

Принятый в первом чтении законопроект предполагает отказ от коллегиальной ответственности членов НАПК, она будет возложена на председателя агентства. Главу агентства будет назначать Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

Также НАПК должна получить полный доступ к реестрам для автоматической проверки деклараций.

Кроме того, проект закона призван устранить некоторые другие недостатки, которые содержатся в законе о предотвращения коррупции, в том числе исключение, позволившее депутатам Верховной Рады 9 созыва не подавать декларацию при вступлении на должность.

Также будет отменена необходимость подавать декларации представителями общественности и лицами, которые не осуществляют функции государства или местного самоуправления.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

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