Главный архитектор Львова подал в отставку из-за перехода на работу в Министерство развития громад

Главный архитектор Львова, начальник управления архитектуры и урбанистики городского совета Юлиан Чаплинский 10 сентября написал заявление об отставке.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Чаплинский подтвердил, что увольняется, в связи с переходом на новое место работы, но куда именно - не рассказал.

По информации издания, он будет работать в Министерстве развития громад и территорий на должности замминистра по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

36-летний Чаплинский получил образование в Национальном университете "Львовская политехника" по специальности "архитектура зданий и сооружений". В 2005-2006 годах он работал архитектором в частной фирме "Ювит". В 2006-2011 годах Чаплинский был архитектором и директором ЧП "Архитекторы Чаплинский Трофименко". В 2011-2015 годах - руководил собственной фирмой. На должности главного архитектора Львова он работал с 25 февраля 2015 года.

Напомним, в августе Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ переименовали в Министерство развития громад и территорий. Возглавила ведомство Алена Бабак. Ранее сообщалось, что она намерена оставить своими замами двух действующих замминистра Вячеслава Негоду и Эдуарду Кругляка.