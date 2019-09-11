Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
Пострадавший госпитализирован.
В Чернигове депутат городского совета, находившийся за рулем внедорожника, сбил на пешеходном переходе жителя областного центра.
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в фейсбуке.
ДТП произошло вечером 10 сентября. Пострадавший госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями.
"Правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв", - сообщили в полиции.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
По данным источников местного издания "ЧЕline", - за рулем находился депутат от партии "Демократический альянс" Ярослав Ковтун.
Напомним, 9 сентября двоюродный брат мэра Ивано-Франковска, депутат городского совета из фракции "Свобода" Роман Марцинкив сбил насмерть человека.
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