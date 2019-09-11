Виктор Чумак назначен заместителем генпрокурора и главным военным прокурором
Бывший депутат вошел в команду Рябошапки.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 11 сентября назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной Рады 7-8 созывов.
Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.
Накануне кандидатуру Чумака согласовал президент Владимир Зеленский.
Виктор Чумак в 1981-1992 годах он проходил службу в Вооруженных силах СССР. В 1992 году он вернулся в Украину и работал в Национальной академии государственной пограничной службы в Хмельницком, где одно время возглавлял кафедру военного права.
В 2000 году переехал в Киев, возглавив управление правового обеспечения Государственного комитета в делах охраны госграницы Украины.
В 2004 году ушел с государственной службы в Международный центр перспективных исследований, а в 2010 году создал собственный аналитический центр - Украинский институт публичной политики.
В 2012 году впервые стал депутатом Верховной Рады по округу №214 в Киеве. В 2014 году переизбрался в парламент по этому же округу.
На выборах президента Украины в 2019 году возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко.
Напомним, 29 августа генеральным прокурором Украины стал Руслан Рябошапка.
6 сентября он назначил своим первым заместителем Виталия Касько.
Предыдущим главным военным прокурором был Анатолий Матиос, его уволили с должности 2 сентября.
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