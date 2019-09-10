Кремль хотел бы уйти с Донбасса, - Тейлор

США намерены продолжать санкции против РоSSии.

Кремль хотел бы уйти с Донбасса, - Тейлор
Фото: US-Ukraine Business Council

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что РоSSия хотела бы уже уйти с Донбасса из-за санкций и расходов на содержание войск в Крыму и на Донбассе.

Об этом Тейлор заявил в интервью Голосу Америки.

"Я думаю, есть признаки, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти с Донбасса. Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют - и речь идет не только о санкциях, но санкции также, потому что санкции таки имеют реальное влияние на каждого из россиян и на роSSийскую экономику - так вот, бремя, которое платит роSSийское правительство и роSSийский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе. За поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - сказал он.

Тейлор заявил, что США намерены продолжать санкции против РоSSии и готовы к диалогу для разрешения ситуации в любом формате.

"Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними - в каком угодно формате ... Потому что диалог вроде бы идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат, ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне оставили Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов оставили Крым", - резюмировал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.

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