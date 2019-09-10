Украинские моряки собрали деньги роSSийскому политзаключенному, который боролся за их освобождение

Константин Котов получил четыре года колонии за "неоднократные нарушения на митингах".

Освобожденные из роSSийского плена украинские моряки собрали деньги в помощь роSSийскому политзаключенному Константину Котову.

Фото: #facebook#.com/nikolay.polozov

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Одним из людей, которые помогали морякам передачами является Константин Котов. Долгие месяцы пребывания моряков в плену Костя Котов помогал Виктории (Ивлева - ред.) собирать морякам передачки, приходил к ним на суды, стоял на пикетах в поддержку военнопленных и политзаключенных украинцев и крымских татар. В августе Костя Котов был задержан и обвинен по статье 212.1 УК РФ - репрессивной статьи, придуманной роSSийскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний", - написал адвокат на своей странице в Facebook.

"Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобождённые украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку роSSийскому политзаключенному Константину Котову. В знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме", - отметил адвокат.

Полозов добавил, что сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 роSSийских рублей он привезет в Москву и передаст Виктории Ивлевой.

5 сентября роSSийский активист, который носил передачи украинским морякам, получил четыре года колонии. Константин Котов пришел на суд в футболке с портретом Сенцова.

Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма, а также занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО.

В августе Пресненский районный суд Москвы арестовывал Котова по уголовному делу о "неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга". При обыске в его доме следователи изъяли книгу крымского публициста и историка Сергея Громенко "Крым наш. История роSSийского мифа". Правозащитный центр "Мемориал" признал Котова политическим заключенным.

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