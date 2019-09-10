Оккупанты обстреляли Богдановку и Катериновку, без потерь

Обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Оккупанты обстреляли Богдановку и Катериновку, без потерь
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

РоSSийско-оккупационные войска по состоянию на 12.00 сегодня, 10 сентября совершили два обстрела позиций Объединенных сил возле Богдановки и Катериновки. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщается в пресс-центре Минобороны.

"Сегодня, 10 сентября, со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано два провокационных обстрела наших позиций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после 07.10 утра боевые действия произошли возле Богдановки в Донецкой области. С направления от села Петровское противник начал обстрел украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

В течение 20 минут подразделения Объединенных сил подавили вражескую вооруженную активность, адекватно используя легкое пехотное вооружение. Кроме этого, с 10.54 в течение 10 минут оккупанты обстреляли защитников Катериновки из АГС.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших защитников от начала суток нет", - сообщается в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получил один военнослужащий.

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