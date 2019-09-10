Денисова: указы о помиловании россиян никогда не опубликуют

Омбудсмен напомнила, что в РоSSии удерживаются еще 113 человек, которых хотел бы вернуть Киев.

Денисова: указы о помиловании россиян никогда не опубликуют
Фото: Укринформ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая входила в рабочую группу по обмену удерживаемых лиц, рассказала, что процесс курировали Дмитрий Козак и Андрей Ермак, а также, что в РоSSии удерживаются еще 113 человек, которых хотел бы вернуть Киев.

Об этом она рассказала в интервью РБК.

"Во-первых, это было взаимное освобождение, а не обмен - я бы хотела, чтобы вы употребляли такие термины. Президенты двух стран вышли на такие цифры, и поэтому в списках стало по 35 человек. Это был процесс очень сложный, но в результате были достигнуты договоренности на 35 человек", - отметила она, отвечая на вопрос, почему стороны пришли к формуле именно "35 на 35".

Денисова также не ответила на вопрос, сколько из тех, кто вернулся в РоSSию, были помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Указы (об их помиловании, - ред) не будут опубликованы, потому что они под грифом «секретно». Они никогда не публикуются", - пояснила она.

Омбудсмен также рассказала, что консультации по обмену удерживаемых лиц начались еще в мае.

"Наш президент работал по этому направлению раньше, насколько мне известно. Наша первая встреча с ним состоялась 21 мая 2019 года. Я думаю, что он очень активно с этого времени начал работать по освобождению наших ребят. Но, конечно, ключевой день был 7 августа, когда состоялся еще один телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом РоSSии. Были сформированы рабочие группы с каждой стороны, назначены ответственные: с украинской стороны - [помощник президента Андрей] Ермак, с роSSийской - [заместитель председателя правительства Дмитрий] Козак... Я работала непосредственно с Ермаком", - отметила Денисова.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 35 на 35. Домой вернулись 24 украинских моряка, захваченных Россией в ноябре 2018 года. А также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Артур и Евгений Пановы, Эдем Бекиров. Некоторые из политузников находились в роSSийском плену около пять лет.

Президент США Дональд Трамп выразил поздравления обеим странам и назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру".

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