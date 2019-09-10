Сотруднику НАПК сообщили о подозрении в незаконном копировании конфиденциальной информации из деклараций

Подозреваемый вытаскивал из реестра данные паспорта и адреса конкретных лиц.

?Сотруднику НАПК сообщили о подозрении в незаконном копировании конфиденциальной информации из деклараций
Фото: LB.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Национального агентства по предотвращению коррупции. Ему вменяют незаконное копирование конфиденциальной информации из деклараций.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, среди пострадавших - 11 сотрудников киевского территориального управления ГБР, руководство Генпрокуратуры, судьи, один народный депутат, один депутат местного совета, сотрудники полиции.

"Используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, которые защищены законом - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации", - рассказал Труба в своем телеграм-канале.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении украинке, помогавшей организовать "выборы" в 2014 годуПрокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении украинке, помогавшей организовать "выборы" в 2014 году
Экс-нардепу из партии Ляшко сообщили о подозрении в ложном декларированииЭкс-нардепу из партии Ляшко сообщили о подозрении в ложном декларировании
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозренииВилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Замминистра информации Джапарова написала заявление об увольненииЗамминистра информации Джапарова написала заявление об увольнении
Экс-главе НАПК Корчак подготовили подозрениеЭкс-главе НАПК Корчак подготовили подозрение
Адвокат Порошенко отверг обвинения Портнова в распространении против него недостоверной информацииАдвокат Порошенко отверг обвинения Портнова в распространении против него недостоверной информации
Зеленский внес законопроект о перезапуске НАПКЗеленский внес законопроект о перезапуске НАПК
Замминистра экологии сообщили о подозренииЗамминистра экологии сообщили о подозрении
Норвежские сейсмологи сообщили о втором взрыве в Архангельской области, который стал источником радиацииНорвежские сейсмологи сообщили о втором взрыве в Архангельской области, который стал источником радиации
РосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенныхРосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных
Последние новости
Подгружаем последние новости