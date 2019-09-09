Переговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - Денисова

Омбудсмен отказалась называть фамилии заключенных, которых могут обменять.

Украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией , однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Громадське.

"Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", - сказала она.

Что касается конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова говорить отказалась.

"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", - отметила омбудсмен.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Артур Панов.

По данными уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.