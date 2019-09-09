В Мэрии Кривого Рога провели обыск

С 2015 года в горсовете были проведены около 300 проверок.

В Мэрии Кривого Рога провели обыск
Горсовет Кривого Рога
Фото: wikipedia.org

Правоохранители провели обыск в здании городского совета Кривого Рога.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным из мэрии, сотрудники исполкома предоставили все необходимые документы правоохранителям.

В горсовете также заявили, что с 2015 года были проведены около 300 проверок, по итогам которых никаких нарушений не было выявлено.

В областной прокуратуре подтвердили факт проведения обысков, но отметили, что пока не комментируют, с каким делом они связаны. Обыски проводили сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.

Напомним, в ноябре 2016 года, марте и мае 2017 года в Криворожском горсовете силовики проводили обыски с изъятием документов. Тогда чиновников мэрии обвиняли в нецелевом использовании бюджетных средств "путем существенного завышения стоимости приобретенных услуг".

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Арахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенностиАрахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенности
Рада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органыРада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
Блок рекламы


Похожие новости
В ОБСЕ обеспокоены обысками на "Суспильном"В ОБСЕ обеспокоены обысками на "Суспильном"
ГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ АласанииГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ Аласании
У Офиса президента провели акцию против АваковаУ Офиса президента провели акцию против Авакова
Оккупанты снова проводят обыски у крымских татарОккупанты снова проводят обыски у крымских татар
Возле роSSийского консульства в Киеве провели акцию в поддержку 24 пленных моряковВозле роSSийского консульства в Киеве провели акцию в поддержку 24 пленных моряков
У активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗомУ активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗом
ГБР пришло с обыском в Одесский облсовет (обновлено)ГБР пришло с обыском в Одесский облсовет (обновлено)
ГБР проводит обыски в Одесском облсоветеГБР проводит обыски в Одесском облсовете
Следователи ГБР устроили обыски на таможнях в Западной УкраинеСледователи ГБР устроили обыски на таможнях в Западной Украине
США и "Талибан" провели успешные переговоры ради завершения 18-летней войны в АфганистанеСША и "Талибан" провели успешные переговоры ради завершения 18-летней войны в Афганистане
Последние новости
Подгружаем последние новости