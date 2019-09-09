"Газпром" заявил о необходимости решить вопрос с поставкой газа в Украину до обсуждения транзитного контракта

"Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной".

Фото: kremlin.ru

РоSSийская компания "Газпром" заявила, что прежде чем обсуждать транзитный контракт, нужно определиться с перспективой поставок газа в Украину.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Во время встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать роSSийский газ по прямому контракту".

По его словам, от этого зависит, какие мощности "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

Миллер сказал, что прямой договор на поставку газа позволит снизить цену на газ для конечного потребителя в Украине на 25%. "Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной", - добавил он.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоятся трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией по вопросу транзита.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" признал его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе. Отказ от роSSийского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки роSSийского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из РоSSии, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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