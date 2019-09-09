Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже

Об этом заявил глава МИД страны по итогам встречи в Москве.

??Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже
Встреча глав МИД "Нормандской четверки"
Фото: interaffairs.ru

Франция выступает за то, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской" четверки.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", - сказал он..

"Конечно же, не может идти речи о долгосрочном, долговечном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине", - добавил французский министр.

Ле Дриан также констатировал значительный прогресс в переговорах за последние месяцы..

"Освобождение в субботу пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - подчеркнул глава французского МИДа.

Напомним, Франция и РоSSия в формате "2+2" провели переговоры на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал следующую встреча лидеров стран "нормандской четверки" в сентябре этого года. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств "Большой семерки" (G7). Перед саммитом президент Франции провел встречу с президентом РФ Владимиром путиным. После встречи Макрон завил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования и разрешения украинского кризиса.

Последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и РоSSии состоялись в октябре 2016 года в Берлине.

3 сентября советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине.

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