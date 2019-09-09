Рябошапка выделил несколько резонансных дел, на которых он сделает акцент в своей работе

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он сосредоточиться в своей работе. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, среди приоритетов - дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана.

«Можно выделить несколько категорий резонансных дел. Очевидно, это те, о которых чаще всего спрашиваете вы, как представители СМИ . Поскольку вы в своем роде является транслятором мыслей общества, то тех дел, которые волнуют общество. Дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Очевидно, что это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с "Укроборонпромом"», - сказал генпрокурор.

В ряд приоритетных дел, Рябошапка также относит преступления, совершенные "элитой", в частности коррупционные.

"Это банки, которые грабились и активы из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены", - сообщил он.

Генпрокурор считает, что один из самых важных ньюансов - вернуть деньги. Для этого Рябошапке нужен Виталий Касько, "который очень хорошо понимает, что такое международное сотрудничество, как это работает за рубежом, у него есть прекрасные контакты с представителями правоохранительных органов, так и международных организаций, которые могут нам в этом помочь".

Напомним, 5 сентября Виталий Касько был назначен первым заместителем генпрокурора.