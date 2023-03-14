Підвищення призовного віку з 18 до 21 року: оцінка ISW про зміщення акцентів мобілізації в Росії

Йдеться про мінімальний призовний вік. Максимальний хочуть встановити з 27 до 30 років, інформує ZN.ua.

Підвищення призовного віку з 18 до 21 року: оцінка ISW про зміщення акцентів мобілізації в Росії
© Getty Images

У той час як на початку війни-2022 в "ДНР" та "ЛНР" змінили призовний вік з 55 до 65 років, в самій Росії вирішили підвищити максимальний призовний вік з 27 до 30 років , а мінімальний підвищити з 18 до 21 року. Відповідний законопроєкт Держдуми РФ свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію, вважають експерти Інституту дослідження війни.

Вчора, 13 березня до Держдуми РФ надійшов на розгляд законопроєкт про реалізацію пропозиції міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо підвищення призовного віку.

Шойгу запропонував підвищити призовний вік на засіданні колегії Міністерства оборони (МО) Росії 21 грудня 2022 року, і з тих пір російські чиновники зробили неодноззначні заяви щодо того, чи буде це підвищення застосовуватися до майбутніх циклів призову навесні та восени 2023 року.

Негайне підвищення максимального віку в законопроєкті, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки.

Поступове підвищення мінімального призовного віку означає, що трирічні групи потенційних російських призовників фактично отримають відстрочки на три, два та один рік кожна, тоді як для призовних груп поточного року в Україні тривають бойові дії.

Війна на три роки?

Можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків його війни проти України, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян. Наведений графік скорочення призовного віку також може свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше наступних трьох років.

Запропоноване розширення вікового діапазону призову вказує на те, що Кремль все ще дуже несхильно ставиться до перспективи повної мобілізації.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системіЗеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системі
У Росії згоріли ще два великі склади - в окупованому Сімферополі та на УраліУ Росії згоріли ще два великі склади - в окупованому Сімферополі та на Уралі
Ще дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для РосіїЩе дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для Росії
«Росія за межами Росії»: Дубай став гаванню часів війни для російських еліт«Росія за межами Росії»: Дубай став гаванню часів війни для російських еліт
Проти Росії введено найбільше санкцій у світіПроти Росії введено найбільше санкцій у світі
Сценарії програшу Росії у війні: як реагуватиме Путін — The EconomistСценарії програшу Росії у війні: як реагуватиме Путін — The Economist
Міністр економіки Сербії виступив за введення санкцій проти РосіїМіністр економіки Сербії виступив за введення санкцій проти Росії
Заяви Росії суперечать умовам зернової угоди — КубраковЗаяви Росії суперечать умовам зернової угоди — Кубраков
FT: Заходу час запровадити санкції проти «тіньових резервів» РосіїFT: Заходу час запровадити санкції проти «тіньових резервів» Росії
У Росії заявили про вихід на "безпрецедентний" рівень відносин з КитаємУ Росії заявили про вихід на "безпрецедентний" рівень відносин з Китаєм
Последние новости
Подгружаем последние новости