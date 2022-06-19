Росія переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот і продовжує поширювати фейки на Одещині — ОК «Південь»

Окупанти побоюються нових втрат на морі після затоплення буксиру «Василий Бех», інформує ZN.ua.

Росія переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот і продовжує поширювати фейки на Одещині — ОК «Південь»
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Росія боїться зазнати чергових втрат на морі і переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у щоденному добовому звіті.

За інформацією українських захисників, наразі у Чорному морі перебуває три підводних човни ворога.

«Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Наразі в готовності до ракетного удару 28 «Калібрів» на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 ВДК», – говориться у повідомленні.

Крім того, в ОК «Південь» розповіли, що росіяни не припиняють поширювати фейки на Одещині. Одним із них є неправдиве повідомлення про те, що чергову одеську школу ЗСУ перетворили на «базу бойовиків».


Олександр Кричковський, ZN.ua





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