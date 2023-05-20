Ворог зміщує акцент з війни на політику – Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Україна застерігає від інформаційних маневрів росіян.

РФ робить інформаційні закиди, аби підірвати довіру до військово-політичних рішень, попереджає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі. Останніми такими закидами є дискусії в інтернеті про президентські вибори та політичні перспективи, інформує ZN.ua.

Ворог зміщує акцент з війни на політику – Ганна Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра каже, що для ворога важливим є підрив довіри до рішень глави держави та військового командування. Тому що довіра консолідує нас у боротьбі з загарбниками, а недовіра — ослаблює.

Маляр наголошує, що некоректно обговорювати політичне майбутнє президента зараз, оскільки рішення, які він зараз ухвалює, він здыйснює як Верховний Головнокомандувач, а не як політик і для військових він зараз у першу чергу керівник. Заступниця міністра застерігає не попастись на гачок інформаційної війни, яку ведуть загарбники, та не піддаватись на провокації дискусій щодо рішень президента.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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