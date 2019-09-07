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2019-09-07
Посольство РФ в Украине опубликовало фото освобожденных россиян
На фото - 24 человека.
Фото: https://twitter.com/RusembUkraine
Посольство РоSSии в Украине опубликовало фото россиян, которых Украина передает РФ. На фото - 24 человека.
Тем временм бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева в эфире телеканала НАШ сообщила со ссылкой на «инсайдерскую информацию», что обмен проходит по формуле «35 на 35».
Ранее адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявил, что среди освобожденных нет танкиста "ЛНР" Руслана Гаджиева.
Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели из аэропортов в Киеве и Москве в субботу около 12 часов.
Ожидается, что в Украину летят 24 украинских моряка и 11 политзаключенных.
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