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2019-09-07
В "Борисполь" приехали Аваков, Баканов и адвокат украинских политузников Полозов
Украинских пленных в "Борисполь" еще не доставили.
Глава СБУ Иван Баканов приехал в аэропорт "Борисполь"
Фото: скриншот из видео
В аэропорт "Борисполь", где собрались журналисты и родственники политзаключенных, приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Они зашли с охраной в аэропорт, комментариев не давали.
В аэропорт также приехал Николай Полозов, руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев в роSSийских судах.
В комментарии LB.ua он сказал, что роSSийский борт ТУ-204300, который недавно сел в Борисполе, скорее всего пустой и приехал забирать россиян.
Украинских пленных в Борисполь ещё не доставили - их заберет из Москвы украинский борт.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что в субботу утром украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово".
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