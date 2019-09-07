В "Борисполь" приехали Аваков, Баканов и адвокат украинских политузников Полозов

Украинских пленных в "Борисполь" еще не доставили.

В "Борисполь" приехали Аваков, Баканов и адвокат украинских политузников Полозов
Глава СБУ Иван Баканов приехал в аэропорт "Борисполь"
Фото: скриншот из видео

В аэропорт "Борисполь", где собрались журналисты и родственники политзаключенных, приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Они зашли с охраной в аэропорт, комментариев не давали.

В аэропорт также приехал Николай Полозов, руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев в роSSийских судах.

В комментарии LB.ua он сказал, что роSSийский борт ТУ-204300, который недавно сел в Борисполе, скорее всего пустой и приехал забирать россиян.

Украинских пленных в Борисполь ещё не доставили - их заберет из Москвы украинский борт.

Напомним, ранее Полозов сообщил, что в субботу утром украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово".

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха РоSSииАваков прокомментировал выдачу Цемаха РоSSии
Отсутствие Цемаха в списке остановило бы переговоры с РФ об обмене пленными, - БакановОтсутствие Цемаха в списке остановило бы переговоры с РФ об обмене пленными, - Баканов
Баканов, Шефир и депутаты "Слуги народа" присутствовали на юбилее СуркисаБаканов, Шефир и депутаты "Слуги народа" присутствовали на юбилее Суркиса
Самолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокатСамолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокат
Восемь украинских заключенных находятся в "заморозке" в московском СИЗО, - ФейгинВосемь украинских заключенных находятся в "заморозке" в московском СИЗО, - Фейгин
Рада начала процесс изменения Конституции для отмены адвокатской монополииРада начала процесс изменения Конституции для отмены адвокатской монополии
Адвокат Порошенко отверг обвинения Портнова в распространении против него недостоверной информацииАдвокат Порошенко отверг обвинения Портнова в распространении против него недостоверной информации
Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков, - СупрунЛегализацию медканнабиса заблокировал Аваков, - Супрун
НААУ призвала снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополииНААУ призвала снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии
В "Лефортово" приняли передачи для 32 украинских политзаключенныхВ "Лефортово" приняли передачи для 32 украинских политзаключенных
Последние новости
Подгружаем последние новости