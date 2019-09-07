Самолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокат

Террориста Гаджиева на борту нет.

Фото: Валентин Рыбин/Facebook

Адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин сообщил, что самолет с россиянами из списка обмена пленными вылетел из Украины.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке около 11 утра в субботу.

По его информации, гражданина РоSSии Руслана Гаджиева на борту нет.

Ранее роSSийский прокремлевский пропагандистский канал RT опубликовал фото из аэропорта Борисполь, на котором предположительно пропагандист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский готовится к вылету в РФ .

Позже РИА Новости опубликовали видео Вышенского из аэропорта Борисполь.

Напомним, Гаджиев - танкист батальона террористов "Август", воевал за "ЛНР", участвовал во многих боях против украинских военнослужащих.

В конце августа Артемовский городской суд Донецкой области приговорил его к 15 годам тюрьмы. Аналогичный приговор он получал в 2017 году.

Суд признал россиянина виновным в участии в ведении агрессивной войны, участии в террористической организации и теракте, который привел к гибели людей, а также преступлениях по предварительному сговору.