Высокий суд Лондона признал законной приостановку работы британского парламента

Апелляция на решение суда может быть рассмотрена на следующей неделе.

Высокий суд Лондона принял решение о законности приостановления работы парламента премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает The Guardian.

"В решении, вынесенном тремя высокопоставленными судьями в Англии и Уэльсе, было признано, что премьер-министр Борис Джонсон действовал законно, давая совет королю о прекращении работы парламента со следующей недели", - сказано в сообщении.

Иск подали бизнес-леди Джина Миллер и бывший премьер-министр Джон Мейджор. После принятия Высоким судом Лондона сегодняшнего решения они заявили, что будут бороться дальше. Апелляция на решение может быть подана в Верховный суд Великобритании. Ожидается, что там дело будет заслушано 17 сентября.

Напомним, парламент Великобритании не поддержал решение премьера Бориса Джонсона о "жестком" выходе из Евросоюза , а затем отказался объявлять внеочередные выборы. Джонсон в свою очередь заявил, что страна оставит Евросоюз 31 октября, и призвал всех уважать результаты референдума 2016 года.