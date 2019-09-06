Высокий суд Лондона признал законной приостановку работы британского парламента

Апелляция на решение суда может быть рассмотрена на следующей неделе.

Высокий суд Лондона признал законной приостановку работы британского парламента

Высокий суд Лондона принял решение о законности приостановления работы парламента премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает The Guardian.

"В решении, вынесенном тремя высокопоставленными судьями в Англии и Уэльсе, было признано, что премьер-министр Борис Джонсон действовал законно, давая совет королю о прекращении работы парламента со следующей недели", - сказано в сообщении.

Иск подали бизнес-леди Джина Миллер и бывший премьер-министр Джон Мейджор. После принятия Высоким судом Лондона сегодняшнего решения они заявили, что будут бороться дальше. Апелляция на решение может быть подана в Верховный суд Великобритании. Ожидается, что там дело будет заслушано 17 сентября.

Напомним, парламент Великобритании не поддержал решение премьера Бориса Джонсона о "жестком" выходе из Евросоюза, а затем отказался объявлять внеочередные выборы. Джонсон в свою очередь заявил, что страна оставит Евросоюз 31 октября, и призвал всех уважать результаты референдума 2016 года.

Королева Великобритании Елизавета II одобрил просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения.

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