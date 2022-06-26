Повноцінний візит з аудієнцію у королеви Єлизавети ІІ: Джонсон збирається запросити Зеленського до Лондона

Ідею схвалили британські консерватори

Повноцінний візит з аудієнцію у королеви Єлизавети ІІ: Джонсон збирається запросити Зеленського до Лондона
© Офіс президента

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір запросити президента України Володимира Зеленського у жовтні до Лондона. Про це повідомляє The Sunday Times.

Джонсон хоче провести повноцінний візит, включно з аудієнцією у королеви Єлизавети ІІ. Візит може відбутися у жовтні.

Консервативна партія Великої Британії уже схвалила цю ідею.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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