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2022-06-26
Повноцінний візит з аудієнцію у королеви Єлизавети ІІ: Джонсон збирається запросити Зеленського до Лондона
Ідею схвалили британські консерватори
© Офіс президента
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір запросити президента України Володимира Зеленського у жовтні до Лондона. Про це повідомляє
Джонсон хоче провести повноцінний візит, включно з аудієнцією у королеви Єлизавети ІІ. Візит може відбутися у жовтні.
Консервативна партія Великої Британії уже схвалила цю ідею.
Юлія Лавришин, ZN.ua