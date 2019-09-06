Бывший президент Зимбабве Мугабе умер в возрасте 95 лет

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался на 96 году жизни.

Об этом сообщает Би-би-си.

Родственники Мугабе подтвердили, что он умер после тяжелой болезни.

Политик, впоследствии получивший репутацию диктатора, родился 21 февраля 1924 году, когда Зимбабве еще называлась Родезией. С 1964 по 1974 год находился в заключении за критику правительства. В 1973 году, находясь в тюрьме, он был избран президентом Африканского национального союза Зимбабве , одним из основателей которого он был.