Бывший президент Зимбабве Мугабе умер в возрасте 95 лет

Роберт Мугабе возглавлял страну на протяжении 30 лет.

Бывший президент Зимбабве Мугабе умер в возрасте 95 лет
Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался на 96 году жизни.

Об этом сообщает Би-би-си.

Родственники Мугабе подтвердили, что он умер после тяжелой болезни.

Политик, впоследствии получивший репутацию диктатора, родился 21 февраля 1924 году, когда Зимбабве еще называлась Родезией. С 1964 по 1974 год находился в заключении за критику правительства. В 1973 году, находясь в тюрьме, он был избран президентом Африканского национального союза Зимбабве, одним из основателей которого он был.

В 1980 году в колонии закончилась гражданская война, Мугабе победил на выборах и возглавил получившую признание независимое Зимбабве сначала премьер-министр, а с 1984 года - как президент. Он оставался во главе государства до 2017 года, пока не был свергнут в ходе военного переворота и помещен под домашний арест.

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