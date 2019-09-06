Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина

Экс-директор "Укроборонпрома" перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт".

Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина
Фото: dyvys.in

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус поручил провести служебное расследование по факту подписания экс-гендиректором Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

Об этом информирует пресс-служба "Укроборонпрома".

"Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц Концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства. По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий мы будем обращаться в правоохранительные органы", - заявил гендиректор "Укроборонпрома".

Абромавичус утверждает, что заранее знал, что Букин подписал приказ об изменении устава "Укрспецэкспорта".

"У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортеров под полным контролем Концерна", - цитирует Абромавичуса пресс-служба концерна.

Кроме этого, в "Укроборонпроме" расследуют, как в прессу попали документы, касающиеся внешнеэкономического контракта "Спецтехноэкспорта".

"Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена в негативном свете. Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации Концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях безумной конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны агрессора", - заявил Абромавичус.

Ранее журналисты программы Bihus.info сообщили, что бывший директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт". Новую редакцию его устава он утвердил 19 августа.

30 августа президент Владимир Зеленский освободил Букина от должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономического развития, бывшего главу набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

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