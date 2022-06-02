Контрнаступательные действия ВСУ на юге сильно встревожили россиян – ISW

Украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание роSSийских сил в этом районе, и россияне пытаются защитить жизненно важную наземную линию коммуникаций, которой угрожают украинцы. Действия ВСУ встревожили и группировку роSSийских войск там, и роSSийских блогеров. Об этом сообщает Американский институт изучения войны ( ISW ).

Серия организованных контратак ВСУ на восточном берегу реки Игулец в Херсонской области направлена на перерезание ключевого шоссе, поддерживающего роSSийские силы на севере. «РоSSияне ответили уничтожением мостов, которые украинцы использовали в одной из этих контратак, и других мостов через реку, пытаясь удержать свою линию против ожидаемого продолжения украинских контрнаступательных операций. Украинские войска, вероятно, все еще находятся достаточно близко к шоссе, чтобы нарушить его использование в качестве основного маршрута снабжения, что потенциально может подорвать способность русских удерживать позиции против украинских контрнаступлений с севера (области – ред.)», – сообщает ISW.