Контрнаступательные действия ВСУ на юге сильно встревожили россиян – ISW

РоSSийское командование рискует существующими территориальными успехами в обмен на медленное продвижение на востоке

Контрнаступательные действия ВСУ на юге сильно встревожили россиян – ISW
© twitter/iPraksy

Украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание роSSийских сил в этом районе, и россияне пытаются защитить жизненно важную наземную линию коммуникаций, которой угрожают украинцы. Действия ВСУ встревожили и группировку роSSийских войск там, и роSSийских блогеров. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Серия организованных контратак ВСУ на восточном берегу реки Игулец в Херсонской области направлена на перерезание ключевого шоссе, поддерживающего роSSийские силы на севере. «РоSSияне ответили уничтожением мостов, которые украинцы использовали в одной из этих контратак, и других мостов через реку, пытаясь удержать свою линию против ожидаемого продолжения украинских контрнаступательных операций. Украинские войска, вероятно, все еще находятся достаточно близко к шоссе, чтобы нарушить его использование в качестве основного маршрута снабжения, что потенциально может подорвать способность русских удерживать позиции против украинских контрнаступлений с севера (области – ред.)», – сообщает ISW.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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