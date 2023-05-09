Китай попереджає, що «суворо й сильно» відреагує на санкції ЄС проти його компаній

Торгівлю з компаніями РФ він вважає «нормальним обміном»

Реагуючи на новини щодо можливого внесення китайських компаній до 11-го пакету санкцій ЄС, міністр закордонних справ Цінь Ган заявив, що Китай «суворо й сильно» відреагує на будь-які санкції, накладені Європейським Союзом на його компанії, передає Bloomberg, інформує ZN.ua.

Китай попереджає, що «суворо й сильно» відреагує на санкції ЄС проти його компаній
Цінь Ган та Анналена Бербок на брифінгу у Берліні дев’ятого травня
© Скріншот Youtube

Відповідаючи на запитання про перспективи санкцій після переговорів у вівторок у Берліні зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, Цінь сказав, що Китай «не постачає жодної зброї в кризові країни або кризові регіони». Він застеріг від зриву того, що він назвав «нормальним обміном між китайськими та російськими компаніями».

«Ми категорично проти будь-яких односторонніх санкцій проти Китаю», – заявив Цінь на спільній прес-конференції. – «Якби вони мали місце, ми б на них реагували суворо й сильно. Ми будемо захищати законні інтереси нашої країни та наших компаній».

Нагадаємо, що у Єврокомісії заявили, що низка китайських компаній допомагає Росії купувати обладнання для обслуговування зброї у війні в Україні. Йдеться про 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments.


Стас Константинов, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідкаРосія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У Пентагоні вважають, що Україна змогла вистояти завдяки протиракетній обороніУ Пентагоні вважають, що Україна змогла вистояти завдяки протиракетній обороні
НАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – БауерНАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – Бауер
МЗС Франції: Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона припинила війнуМЗС Франції: Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона припинила війну
Ріші Сунак: за війну проти України "лише одна людина несе відповідальність — Путін"Ріші Сунак: за війну проти України "лише одна людина несе відповідальність — Путін"
Росія підтвердила поставки збагаченого урану в КитайРосія підтвердила поставки збагаченого урану в Китай
Україна очікує голосування резолюції ООН щодо створення спецтрибуналу проти РФ – ЖовкваУкраїна очікує голосування резолюції ООН щодо створення спецтрибуналу проти РФ – Жовква
Постпреди ЄС обговорять 11-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня – PoliticoПостпреди ЄС обговорять 11-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня – Politico
Китай не визнає Росію агресором попри те, що проголосував за резолюцію ООН, що містить відповідний пунктКитай не визнає Росію агресором попри те, що проголосував за резолюцію ООН, що містить відповідний пункт
Російський мільярдер і його дружина борються за виключення із санкційного списку ЄСРосійський мільярдер і його дружина борються за виключення із санкційного списку ЄС
Посольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілуПосольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілу
Последние новости
Подгружаем последние новости