Китай попереджає, що «суворо й сильно» відреагує на санкції ЄС проти його компаній

Торгівлю з компаніями РФ він вважає «нормальним обміном»

Реагуючи на новини щодо можливого внесення китайських компаній до 11-го пакету санкцій ЄС, міністр закордонних справ Цінь Ган заявив, що Китай «суворо й сильно» відреагує на будь-які санкції, накладені Європейським Союзом на його компанії, передає Bloomberg, інформує ZN.ua .

Цінь Ган та Анналена Бербок на брифінгу у Берліні дев’ятого травня © Скріншот Youtube

Відповідаючи на запитання про перспективи санкцій після переговорів у вівторок у Берліні зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, Цінь сказав, що Китай «не постачає жодної зброї в кризові країни або кризові регіони». Він застеріг від зриву того, що він назвав «нормальним обміном між китайськими та російськими компаніями».

«Ми категорично проти будь-яких односторонніх санкцій проти Китаю», – заявив Цінь на спільній прес-конференції. – «Якби вони мали місце, ми б на них реагували суворо й сильно. Ми будемо захищати законні інтереси нашої країни та наших компаній».

Нагадаємо, що у Єврокомісії заявили, що низка китайських компаній допомагає Росії купувати обладнання для обслуговування зброї у війні в Україні. Йдеться про 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments.