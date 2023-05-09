Китай попереджає, що «суворо й сильно» відреагує на санкції ЄС проти його компаній
Торгівлю з компаніями РФ він вважає «нормальним обміном»
Реагуючи на новини щодо можливого внесення китайських компаній до 11-го пакету санкцій ЄС, міністр закордонних справ Цінь Ган заявив, що Китай «суворо й сильно» відреагує на будь-які санкції, накладені Європейським Союзом на його компанії,
Відповідаючи на запитання про перспективи санкцій після переговорів у вівторок у Берліні зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, Цінь сказав, що Китай «не постачає жодної зброї в кризові країни або кризові регіони». Він застеріг від зриву того, що він назвав «нормальним обміном між китайськими та російськими компаніями».
«Ми категорично проти будь-яких односторонніх санкцій проти Китаю», – заявив Цінь на спільній прес-конференції. – «Якби вони мали місце, ми б на них реагували суворо й сильно. Ми будемо захищати законні інтереси нашої країни та наших компаній».
Нагадаємо, що у Єврокомісії заявили, що низка китайських компаній допомагає Росії купувати обладнання для обслуговування зброї у війні в Україні. Йдеться про 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments.