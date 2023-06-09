Інтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області – розвідка Естонії

У відомстві прокоментували наступальні дії України.

Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг констатував активізацію дій на фронті в Україні, але заявив, що поки зарано говорити про результати. Про це повідомляє ERR, інформує ZN.ua.

Інтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області – розвідка Естонії
© Міноборони України

Гросберг зазначив, що наразі бої йдуть, зокрема, навколо Бахмута, але інтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області.

"Насамперед Оріхів у Запорізькій області, але також і бої, що тривають уже тиждень, із напрямку Великої Новосілки в бік Маріуполя", – розповів він.

За його словами, основний удар в контрнаступі поки не завданий, скоріше реалізуються формувальні операції, тобто йде пошук можливих точок прориву оборони, звідки можна буде розвивати успіх із залученням резервів.

"Але може статися й так, що ми не побачимо такого масштабного і величезного наступу, який ми бачили в Харкові минулої осені. Скажімо чесно, у збройних сил Російської Федерації теж були останні дев'ять місяців на підготовку. Пошук місць для такого прориву може зайняти багато часу", – підкреслив глава розвідцентру.

Навіть якщо зараз не йдеться про успішну кампанію, подібну до минулої осені, за словами Гросберга, немає підстав говорити про скільки-небудь серйозну невдачу.

"Ця наступальна операція, безумовно, буде більш складною, більш багатогранною, ніж це було на харківському напрямку восени", – підкреслив він.

Коментуючи питання про те, в якому напрямку Україна планує продовжувати контрнаступ, все ще залишається відкритим.

Гросберг припустив, інтенсивність бойових дій, найімовірніше, дедалі більше наростатиме, але це залежатиме переважно від рівня підготовки та бойового духу російських військ.

"Звичайно, у питанні бойового духу – у цьому немає сумнівів – значна перевага в українців, тому що йдеться все ж таки про звільнення своєї землі", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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