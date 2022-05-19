Оккупант рассказал о планах своего подразделения сбежать с войны в Украине — аудиоперехват ГУР

Подразделение бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения, информирует ZN.ua.

Оккупант рассказал о планах своего подразделения сбежать с войны в Украине — аудиоперехват ГУР
© ZN.UA

В перехваченном разговоре военнослужащий, мобилизованный из незаконного вооруженного формирования «ДНР», рассказал о планах его подразделения уйти с позиций до конца мая. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало новый аудиоперехват.

Захватчик объясняет, что после 26 мая все находящиеся с ним рядом на позициях собираются «валить», вместе с ними бежать из Украины планирует и комбат и полковник из штаба.

Как сообщает ГУР, подразделение бросили на передовую, но не предоставили соответствующее снаряжение.

«У нас есть «мосенки» (винтовки Мосина), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят, зачем вам это? Это музейный экспонат. Нас называют «святые». Мы спрашиваем «почему»? Они говорят, вы ходите без снаряжения, без каски. Чеченцы называют мясом», – рассказывает оккупант.

По словам захватчика, в зону боевых действий их доставили неофициально.

«Мы пересекли границу как «груз 200». Нас здесь даже нет. Поэтому если скажут что дезертир, иди ты на х… Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно», - говорит оккупант.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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