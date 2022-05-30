Бунт среди оккупантов: захватчики чуть не грохнули своего генерала, что известно

Как свидетельствует перехват, солдаты отказались выполнять приказ.

РоSSийские контрактники едва не расстреляли генерала Валерия Солодчука и его охрану. Они приехали, чтобы обуздать бунт и заставить "отказников" продолжать воевать. Об этом стало известно благодаря телефонному разговору одного из захватчиков, которую перехватила СБУ.

Как свидетельствует перехват, солдаты отказались выполнять приказ. Так роSSийский генерал позорно бежал с передовой в Донецкой области.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Всё", - рассказывает жене оккупант.

Он также отметил, что спецназовцы начали тыкать стволами в отказников, а те в ответ повытаскивали свое оружие.

"Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", - добавил захватчик.

Оккупант также жалуется, что от их бригады (свыше 600 человек) осталась лишь треть, а остальные погибли или ранены.