Focus: Слова и действия Германии в поддержке Украины расходятся настолько, что это похоже на абсурд

В Берлине министр иностранных дел стала крупнейшим адвокатом передачи тяжелого вооружения Украине, но реальные действия немецкого правительства не соответствуют решимости, которую она демонстрирует, информирует ZN.ua.

Focus: Слова и действия Германии в поддержке Украины расходятся настолько, что это похоже на абсурд
© Олаф Шольц/facebook

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок постоянно подчеркивает готовность страны передать немецкое оружие Украине. Но правительство до сих пор не выполнило все эти обещания. Пропасть между объявленными намерениями и реальностью стала слишком большой.

Об этом пишет немецкое издание Focus. Сам факт, что из всех людей в Берлине именно Бербок стала наиболее ярым адвокатом вооружения Украины, уже комичен. Ведь партия «Зеленых», к которой она принадлежит, – это традиционно пацифистское движение. Однако во времена, когда украинская армия испытывает трудности на Донбассе, а Владимир Путин пытается оторвать от Украины еще и южные регионы, геополитический прагматизм министра иностранных дел Германии кажется более чем оправданным. Издание также хвалит Бербок за четкий и правильный подбор слов, даже когда тема очень чувствительна. И немецкие избиратели это замечают.

«Владимир Путин рассчитывал, что он сможет быстро и жестоко вторгнуться в Украину, а затем уничтожить страну. Но теперь он видит, что этот план не сработал. Его стратегия сейчас рассчитана на долгий срок. Это значит, что мы тоже должны выстроить нашу поддержку Украины так, чтобы ее хватило надолго», – сказала сегодня Бербок.

Она подчеркнула, что нужно снабжать украинскую армию оружием, «за пределами того, что мы поставляли до сих пор». Focus предполагает, что она подразумевала так называемый круговой обмен, в рамках которого Германия снабжала других партнеров по НАТО современным оружием, а они отдавали свои советские арсеналы Украине. Однако украинская сторона дала четко понять, что учитывая все страшные события на Донбассе, украинским военным нужны средства, которые бы защитили их от всего, что прилетает с неба. Это значит, что Украине необходима артиллерия, средства ПВО, а также беспилотники.


Лесь Димань, ZN.ua

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