"Это уже и моя война": Невзоров высказался о скандале вокруг своего украинского гражданства

Александр Невзоров

Александр Невзоров откровенно высказался о скандале с предоставлением ему украинского гражданства.

Ранее решение украинского правительства предоставить гражданство Украины бывшему депутату Госдумы и роSSийскому публицисту Александру Невзорову вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Сам Невзоров прокомментировал шумиху вокруг своей особы в интервью Алесе Бацман.

«Я занимаюсь информационной войной. У нас свой информационный фронт и его законы. У меня есть безумное личное, дьявольски сильное желание остановить войну. Остановить именно так как я вижу. Это уже и моя война. И, поверь, она для меня не менее важна. Вы воюете за свою свободу, свою землю, свое достоинство. Я воюю против режима, который уже уничтожил россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата», - заявил Невзоров.

Президент Украины Владимир Зеленский также высказался на эту тему. По его словам, сейчас Украина должна всеми доступными способами стараться дестабилизировать ситуацию в россии.

«Если мы можем шатать РоSSию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие также - люди, любого гражданства, которые выступают за Украину», - заявил президент.

Владимир Зеленский


Дарья Волкова, politeka.net





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