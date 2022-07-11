«За які такі заслуги?»: Андрій Сидельніков розповів про видачу українського паспорта Невзорову
Російський опозиційний політик Андрій Сидельніков прокоментував рішення президента Володимира Зеленського надати українське громадянство Невзорову.
Про це він розповів
Як розповідає гість програми, йому сказали, що недавно в одному з ефірів Невзорова він уже показав паспорт громадянина України, тобто він отримав громадянство.
«Я вважаю, що це є велика політична помилка України. А вже після того, як Невзоров почав обіляти Хаматову, це відразу стало очевидно, що це величезна помилка. Не можна. За якісь такі заслуги?», - пояснює Андрій Сидельніков.
Як наголошує політик, для того, щоб бути у списку відплати, достатньо бути пов'язаним із путіним. Тому він каже, що не розуміє рішення президента Зеленського, і вважає це помилкою, але головне – щоб помилка не множилася та решті українського громадянства не давали.
«Якщо давати, то треба громадські дискусії проводити. Ось зараз вулиці з російськими іменами змінюються, адже є громадська дискусія, люди голосують, обирають, а тут, вибачте, громадянин ворога», - розмірковує Андрій Сидельніков.
Водночас гість програми зазначає, що ухвалювати такі рішення – законне право президента, але слід дивитися і на суспільство. За словами політика, воно було схвильоване, адже на якій підставі і за які заслуги Невзоров отримав громадянство, ще й його дружина, яка взагалі могла пройти офіційну процедуру.