«За які такі заслуги?»: Андрій Сидельніков розповів про видачу українського паспорта Невзорову

«За які такі заслуги?»: Андрій Сидельніков розповів про видачу українського паспорта Невзорову

Російський опозиційний політик Андрій Сидельніков прокоментував рішення президента Володимира Зеленського надати українське громадянство Невзорову.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

Як розповідає гість програми, йому сказали, що недавно в одному з ефірів Невзорова він уже показав паспорт громадянина України, тобто він отримав громадянство.

«Я вважаю, що це є велика політична помилка України. А вже після того, як Невзоров почав обіляти Хаматову, це відразу стало очевидно, що це величезна помилка. Не можна. За якісь такі заслуги?», - пояснює Андрій Сидельніков.

Як наголошує політик, для того, щоб бути у списку відплати, достатньо бути пов'язаним із путіним. Тому він каже, що не розуміє рішення президента Зеленського, і вважає це помилкою, але головне – щоб помилка не множилася та решті українського громадянства не давали.

«Якщо давати, то треба громадські дискусії проводити. Ось зараз вулиці з російськими іменами змінюються, адже є громадська дискусія, люди голосують, обирають, а тут, вибачте, громадянин ворога», - розмірковує Андрій Сидельніков.

Водночас гість програми зазначає, що ухвалювати такі рішення – законне право президента, але слід дивитися і на суспільство. За словами політика, воно було схвильоване, адже на якій підставі і за які заслуги Невзоров отримав громадянство, ще й його дружина, яка взагалі могла пройти офіційну процедуру.


Юлия Руденко, politeka.net





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